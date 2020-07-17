Рим, , 14:36 — REGNUM Руководители бизнес-ассоциации отельеров Италии Federalberghi, а также целого ряда других представителей туристического рынка в пятницу, 17 июля, направили обращение к правительству и парламенту Италии с просьбой принять экстренные меры для спасения отрасли.

Число туристов, как иностранных, так и местных, снизилось в несколько раз, отрасль, в которой заняты 1,4 миллиона человек (половина из которых — по временным соглашениям), в кризисе, и сотни тысяч людей могут остаться без работы, отметили авторы письма.

Принимать решения нужно немедленно, «осенью будет уже слишком поздно», сказано в обращении. Его авторы просят правительство о «решительных шагах по снижению затрат на оплату труда», то есть о резком снижении или отмене соответствующих налогов.

По данным на 16 июля, в Италии умерли 35 017 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 20 (днем ранее — на 13). Выздоровели 196 246 человек, за день этот показатель увеличился на 230 (днем ранее — на 575). Число подтвержденных носителей выросло на 230 (днем ранее — на 163). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 243 736. В настоящее время заражены 12 473 человека — на 20 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.