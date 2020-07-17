Милан, Италия, , 14:34 — REGNUM По данным за июнь 2020 года, уровень потребления в Италии снизился на 15,2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в пятницу, 17 июля, в профильной национальной бизнес-ассоциации Confcommercio.

При этом в целом во втором квартале 2020 года снижение составило 29,7% в сравнении с данными за второе полугодие 2019 года.

Лучшее, что может сделать правительство для того, чтобы стимулировать рост уровня потребления — снижать налоги, отметил глава Confcommercio Карло Сангалли.

По данным на 16 июля, в Италии умерли 35 017 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 20 (днем ранее — на 13). Выздоровели 196 246 человек, за день этот показатель увеличился на 230 (днем ранее — на 575). Число подтвержденных носителей выросло на 230 (днем ранее — на 163). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 243 736. В настоящее время заражены 12 473 человека — на 20 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.