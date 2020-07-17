Москва, , 14:34 — REGNUM России придется сделать выводы из слов государственного секретаря США Майка Помпео, который пригрозил санкциями участникам строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом 17 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ).

«Это наглый и ничем не прикрытый шантаж. С одной стороны радостно, что те же немцы начали возражать, — сказал Калашников. — Но с другой стороны, что делать действительно фирмам, которые там занимаются строительством и соучаствуют в этом? Швейцарцы уже ушли. Суть не в том, кто и чего вякнул. Суть в том, что ты потом пойдешь в суд, и тебе насчитают денег. Все фирмы так или иначе связаны с американским рынком. И вот здесь придется, что-то думать и что-то делать. Но мы доведем эту «нитку» [газопровода]. Но вы должны сделать выводы для себя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ФРГ заявил, что власти Германии выступают против новых санкций Соединенных Штатов по «Северному потоку — 2».

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