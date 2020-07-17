Москва, 17 июля 2020, 14:34 — REGNUM России придется сделать выводы из слов государственного секретаря США Майка Помпео, который пригрозил санкциями участникам строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом 17 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ).
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ФРГ заявил, что власти Германии выступают против новых санкций Соединенных Штатов по «Северному потоку — 2».
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