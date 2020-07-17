Кампала, , 14:39 — REGNUM 99% акционеров англо-ирландской компании Tullow Oil проголосовало за продажу всей доли компании (33,33%) в нефтяных месторождениях Уганды и восточноафриканском нефтепроводе сырой нефти (EACOP). Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие месяцы. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

В заявлении, опубликованном руководством Tullow Oil, было указано, что 788,781,164 или 99,93% акционеров проголосовали «за» продажу доли компании французскому нефтяному гиганту Total E&P.

Руководство компании объявило о своем намерении продать долю в Уганде в апреле, чтобы выручить $575 млн. Согласно условиям сделки, Total E&P заплатит Tullow $575 млн за долю, причем $500 млн будет выплачено после одобрения сделки правительством, а остаток $209 млн будет выплачен, когда будет достигнуто окончательное инвестиционное решение.

Кроме того, Total E&P обязуется выплатить премию Tullow, когда в будущем начнется коммерческая добыча нефти, и только в том случае, если баррель нефти марки Brent будет торговаться выше $65 за баррель.

Постоянный секретарь Министерства энергетики Уганды Роберт Касанде заявил: «правительственный обзор различных аспектов деятельности Tullow почти завершен».