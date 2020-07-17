Финикс , США, , 14:32 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen начал испытывать в американском штате Аризона зарядные станции для электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Штат Аризона является одним из самых суровых по климату мест, поэтому полученные в результате теста данные будут очень полезны для создания сети электрозаправок.

Отмечается, что непосредственно строительством зарядных станций для электрокаров в США занимается дочерняя компания Volkswagen — Electrify America Volkswagen Group. В июне текущего года компания закончила строительство первых двух сетей заправок, а теперь Volkswagen Group of America объявила об открытии одной из крупнейших станций зарядки электромобилей в Северной Америке.

«Открытие этой зарядной станции означает, что одна из самых сложных в мире установок для тестирования EV с некоторыми из самых тяжелых условий на Земле будет прямо здесь, в Соединенных Штатах», — заявил главный инженер Volkswagen в США доктор Вольфганг Деммельбауэр-Эбнер.

Ранее дилеры Volkswagen в РФ приступили к продажам рестайлингового Volkswagen Polo в кузове лифтбек и в четырёх комплектациях: Origin, Respect, Status и Exclusive.

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