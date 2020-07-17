Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM В сегменте малого и среднего бизнеса в Петербурге по итогам июня появилось на 63% больше вакансий, чем в мае 2020 года.

Представители МСП нуждаются более чем в 42 тыс. сотрудниках: столько вакансий размещено на сервисах поиска работы. Примерно 13 тыс. позиций открылись в июне. На одного работодателя приходится в среднем по две вакансии, указывают аналитики HeadHunter.

Активность среднего бизнеса в Петербурге в июне выросла на 50%, малых предприятий — на 17%. Чаще людей ищут компании в сфере IT, строительства и недвижимости, розничной торговли.

«Сейчас мы наблюдаем очень медленный откат к докризисной ситуации на рынке труда в городе», — заявила представитель НН Ирина Жильникова.

При этом до докризисного уровня 2019 года еще очень далеко, подчеркнула она.

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