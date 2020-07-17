Москва, , 14:22 — REGNUM Устойчивость курса рубля удается поддерживать за счет операций ЦБ РФ и Минфина РФ на валютном рынке с конвертированием в иностранную валюту «избыточных» доходов бюджета. Об этом 17 июля корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового Университета при Правительстве РФ Константин Ордов, комментируя новость о том, что Россия сократила вложения в ценные бумаги США почти на 1,5 млрд долларов.

«За последние 10 лет Россия радикально сократила инвестиции в государственные долговые ценные бумаги США со 176 млрд долларов до 10 млрд, покинув когорту стран лидеров по объему подобных вложений, — отметил Ордов. — Колебания вложений в госдолг США в 1 или 2 млрд долларов от месяца к месяцу имеют теперь текущий характер. Устойчивость курса рубля удается поддерживать за счет операций ЦБ РФ и Минфина РФ на валютном рынке с конвертированием в иностранную валюту «избыточных» доходов бюджета, либо проведением обратных операций. Это отражается на объемах инвестиций в американские долларовые активы».

Однако как пояснил Ордов, при смене внешней конъюнктуры дефицит долларов на рынке может привести к необходимости девальвации рубля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил корреспонденту ИА REGNUM, что в мае 2020 года РФ сократила свои вложения в американские ценные бумаги на сумму, которая меньше статистической погрешности,

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