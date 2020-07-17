Ярославль, , 14:37 — REGNUM 17 июля в Ярославле предприниматели не позволили сотрудникам муниципального Центра гражданской защиты начать демонтаж торговых павильонов на улице Машиностроителей, у дома 34. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снос ларьков в Ярославле

Мэрия города считает, что ларьки установлены на муниципальной земле незаконно, предприниматели не платят за аренду. Неоднократно власти высылали уведомление о демонтаже. Предприниматели не хотят покидать место и пытаются узаконить свои сооружения. Между тем все суды с мэрией они проиграли.

«Тут работает 120 человек! Куда нам идти? У нас нет другой работы. Вы хотите, чтобы было как в Хабаровске? Пускай сюда мэр Волков приезжает!», — заявили предприниматели заместителю главы Заволжской районной администрации.

Представители мэрии собирались срезать петли дверей торговых павильонов, чтобы предприниматели могли вынести свой товар. Лишь после этого власти планировали приступить к демонтажу. Предприниматели говорят о том, что в суд подан новый иск, в котором бизнесмены требуют обязать мэрию заключить с ними договор без проведения торгов. Заседание назначено на сентябрь, предприниматели предлагают властям дождаться решения суда.

На их сторону встал и уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров, а также ряд депутатов областной думы и муниципалитета.

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