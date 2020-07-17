Москва, , 14:17 — REGNUM В мае 2020 года РФ сократила свои вложения в американские ценные бумаги на сумму, которая меньше статистической погрешности, считает руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового Университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие данные Минфина США.

«Сокращение скорее имеет технический характер, связанный с повышенным спекулятивным спросом внутри России на доллары и обеспечение внешних инвестиций, — сказал Ордов. — Но важно понимать, что рынки максимально глобализованы и функционируют, по сути в круглосуточном режиме, что позволяет оперативно и без потери в стоимости переводить инвестиции в любые ликвидные государственные долговые финансовые инструменты».

В связи с этим, как пояснил Ордов, столь небольшая по меркам оборотов мирового фондового рынка сумма как 1,5 млрд долларов меньше статистической погрешности и неспособна сформировать какой-либо тренд.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, почему РФ не сможет полностью отказаться от долларов.

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