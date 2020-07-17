Москва, , 14:14 — REGNUM За первые полгода 2020 года с конвейеров российских предприятий сошло 510 тыс. легковых машин, что на 34,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается на сайте Росстата.

При этом в прошлом месяце в стране было собрано 104 тыс. автомобилей — на 24,1% меньше, чем год назад.

Что же касается грузовиков, то их производство в январе-июне составило 53,6 тыс. экземпляров, что на 21,8% меньше уровня прошлого года. За июнь на российских автопредприятиях было собрано 9,5 тыс. грузовиков — на 26,8% меньше, чем в июне прошлого года.

Напомним, за первые пять месяцев нынешнего года три петербургских автопредприятия — Hyundai, Nissan и Toyota — выпустили в общей сложности 110 900 легковушек. Это почти на треть (30%) меньше, чем было выпущено ими за аналогичный период прошлого года.

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