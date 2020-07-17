Москва, , 14:06 — REGNUM На внутреннем валютном рынке продолжает развиваться сценарий ослабления национальной валюты. Курс евро вышел на новые максимумы с мая, демонстрируя рост в 0,6% до 82 руб., подъем продолжается пятый день кряду. Курс доллара приблизился к вершинам предыдущей недели. Из-за снижения EUR/USD американская валюта дорожает только на 0,3% до 71,80 руб. Об этом 17 июля сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, слабость рубля обусловлена ухудшением динамики платежного баланса, что накануне подтвердил в своем отчете ЦБ, а также неблагоприятным новостным фоном в отношении России, который снижает интерес зарубежных инвесторов к рублевым гособлигациям, невзирая на рассмотрение варианта снижения ключевой ставки через неделю, что следовало из комментариев представителей Банка России.

Эксперт отмечает, что причина — беспрецедентное давление американских законодателей на европейских участников проекта «Северный поток — 2». Вместе с забуксовавшей инициативой по санкциям из-за якобы стимулирования разведкой РФ боевиков «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за «устранение» военных США и обвинениями в участии «хакеров» из России в атаках ради «секретов» вакцины против COVID-19 это служит напоминанием о непростых отношениях с США.

По его словам, в ноябре состоятся президентские выборы в США, которые может выиграть конкурент Дональда Трампа Джо Байден, который пообещал усилить этот «нажим». По последним опросам общественного мнения, его преимущество над нынешним владельцем Белого дома остается солидным — по данным RealClearPolitics — 8,1%, по другим данным — 12−15%.

Коган отметил, что текущее ослабление рубля нельзя списать на снижение цен на нефть и ухудшение новостного фона. Котировки марки Brent сегодня снижаются на 0,7%, но благодаря итогам технического комитета ОПЕК+ и отчету от минэнерго США они находятся вблизи максимумов с апреля.

С учетом потенциального ухудшения настроений на мировых рынках в ближайшие месяцы можно прогнозировать движение курса доллара к 75−77 руб., евро — при условии ослабления доллара в паре EUR/USD — вплоть до 88 руб. В рамках пятницы этот сценарий может стать еще на шаг ближе к реализации, отметил он.