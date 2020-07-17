Уфа, , 14:08 — REGNUM Производители рапса и сои получат субсидии в Башкирии. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, министерство сельского хозяйства России завершило процесс подписания соглашений с субъектами РФ на выделение субсидий из средств федерального бюджета на стимулирование увеличения производства сои и рапса.

Отмечается, что в 39 регионов, которые заключили соглашения, на эти цели уже направлено 3,3 млрд рублей. Среди них есть и Башкирия, посевы сои которой в текущем году составили 2,6 тыс. га, а рапса — 32,7 тыс. га. Эти субсидии пойдут на компенсацию аграриям части расходов, которые возникают при производстве этих культур.

Сообщается, что субсидии выделяются в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

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