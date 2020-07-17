Джакарта, , 13:59 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар заявил, что в страну готовы инвестировать восемь иностранных компаний, сообщает Kompas.

«Есть ряд компаний или инвесторов, которые уже подтвердили и даже начали готовиться к строительству в Индонезии», — отметил зам главы МИД Индонезии.

По его словам, восемь компаний работают в различных областях, в том числе занимаются освещением (Калифорния, США, производят комплектующих для автомобилей (Канагава, Япония). Также есть компании по производству автомобильных шин (Тайвань), электронного оборудования, химикатов и услуг связи (Сеул, Южная Корея).

Ожидается, что общий объем инвестиций этих восьми компаний на первом этапе может составить один миллиард долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия через посольство своей страны в Риме стремится улучшить двусторонние отношения с Мальтой посредством онлайн-встречи между представителями МИД двух стран.

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