Москва, 17 июля 2020, 13:58 — REGNUM Простое оказание государственной помощи пострадавшим российским предприятиям будет малоэффективным, считает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Поэтому, как подчеркнул Гамза, государственный заказ чрезвычайно важен.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Крупнов заявил, что восстановительный рост экономики РФ не обеспечит выхода на нормальные темпы промышленного роста.
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