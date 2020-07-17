Москва, , 13:58 — REGNUM Простое оказание государственной помощи пострадавшим российским предприятиям будет малоэффективным, считает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Для поддержки промышленности в РФ надо организовать госзаказ, — считает Гамза. — Я имею в виду госзаказ в самом широком смысле. Это реальный государственный заказ на какие-то работы, услуги и товары, это заказ государственных корпораций, это заказ по линии жилищного строительства, по линии наведения порядка в хозяйстве муниципальных образований. Простое оказание поддержки будет малоэффективным. Сейчас нужно, чтобы у предприятий был заказ, для того чтобы они восстановили объём производства и чтобы в целом вырос ВВП, был экономический рост, была добавленная стоимость и так далее».

Поэтому, как подчеркнул Гамза, государственный заказ чрезвычайно важен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Крупнов заявил, что восстановительный рост экономики РФ не обеспечит выхода на нормальные темпы промышленного роста.

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