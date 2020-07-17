Москва, , 13:56 — REGNUM Одной из причин, тормозящих восстановление мировой экономики, станет разрыв кооперационных цепочек, считает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Я думаю, что если в мировой экономике (и, соответственно, в российской) не произойдёт ничего отрицательного, то, конечно, будет восстановительный рост, — сказал Гамза. — Он уже начался и будет продолжаться. Я не думаю, что он будет очень быстрым. Есть проблема с восстановлением кооперационных цепочек. В этих цепочках будут совершенно точно те, кто сегодня фактически разорился, стал банкротом, и цепочки будут разрываться. Поэтому проблемы будут, но то, что восстановительный рост будет продолжаться, это совершенно очевидно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов заявил, что экономическая ситуация, которая сложилась в РФ в настоящее время, хоть и похожа на кризис 2008 года, но всё-таки имеет существенное отличие.

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