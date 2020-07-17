Москва, 17 июля 2020, 13:56 — REGNUM Одной из причин, тормозящих восстановление мировой экономики, станет разрыв кооперационных цепочек, считает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов заявил, что экономическая ситуация, которая сложилась в РФ в настоящее время, хоть и похожа на кризис 2008 года, но всё-таки имеет существенное отличие.
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