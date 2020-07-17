Москва, , 13:50 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Hyundai на российском рынке ООО «Хендэ Мотор СНГ» объявил об отзыве на ремонт 18 563 автомобилей. Об этом сообщает 17 июля пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат модели Hyundai Santafe, выпущенные в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года.

«На транспортных средствах может иметь место короткое замыкание в цепи питания модуля ABS/ESC», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об отзыве в России 17 автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz. Отзывная кампания коснулась моделей Mercedes-Benz GLE/GLS, проданных в период с 2019 по 2020 год.

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