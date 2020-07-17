Стокгольм, , 13:58 — REGNUM В течение июля в Швеции продолжают расти цены на рынке недвижимости. Это происходит вопреки продолжающейся пандемии коронавируса и глобального спада экономики. Об этом 17 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

За первые две недели июля этого года индекс цен на жилье в Гётеборге и Стокгольме компании Valueguard, который является ориентиром на рынке шведской недвижимости, вырос на 0,7%. В масштабах всей Швеции рост составил 0,4%.

В основном поддержку индекса оказали повышающиеся цены на кондоминиумы, а также спрос на недвижимость в целом.

«Ситуация на рынке продолжает быть очень активной. За первые две недели июля в разрезе всей Швеции мы продали на 20% больше кондоминиумов и дачных коттеджей по сравнению с предыдущим годом, а на самом деле — даже на 30%, если сравнить с 2018 годом», — заявил Ханс Флинк, менеджер объединения шведских риэлторов Mäklarstatistik.