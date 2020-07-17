Барнаул, , 13:47 — REGNUM Алтайский спикер Александр Романенко выступил сегодня, 17 июля, на заседании Совета законодателей РФ, заявив о том, что регион ожидает скорейшего закрепления в законодательстве понятия «сельский туризм», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также, по мнению главы регионального парламента, требуется как можно скорее легализовать деятельность гидов и представителей экскурсионных услуг, на которых государство 30 лет не обращало внимания.

«Эта сфера туризма никак не регулировалась, но её представители уже давно готовы легализоваться», — отметил Романенко.

Ещё одно озвученное им предложение касается послаблений для малого туристического бизнеса, который занимается организацией приграничного туризма. К примеру, в регионе можно было бы развить туры в Горный Алтай и Монголию, но малый бизнес сдерживают повышенные требования финансового обеспечения. Алтайский спикер предложил их снизить для тех предпринимателей, которые работают на приграничном туристическом рынке РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, туристический сезон в Алтайском крае начался значительно позже из-за эпидемии коронавируса. Только за первое полугодие 2020 года доходы турбизнеса упали на треть.

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