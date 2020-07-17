Стокгольм, , 14:23 — REGNUM Утром 17 июля несколько крупных шведских компаний обнародовали свои отчеты за второй квартал 2020 года, отмеченный для всех кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. Как оказалось, положение шведского бизнеса оказалось не таким печальным, чем того ожидали многие аналитики. Об этом 17 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Одним из тех, для кого второй квартал этого года не стал таким мрачным, как предполагалось ранее, стал шведский автомобильный концерн Saab Automobile AB.

«Мы увеличили наши продажи по сравнению со вторым кварталом 2019 года на 5%, что означает, что мы получили хорошую прибыль. Поток поступаемых к нам денежным средств значительно улучшился», — заявил генеральный директор Saab Automobile AB Микаэль Йоханссон.

17 июля в общей сложности отчитались уже более 50 шведских компаний, зарегистрированных на бирже. В их число входят крупный банк Nordea, производитель автомобилей Volvo, телекоммуникационная компания Ericsson и оператор Telia.

Коллективным ответчиком на вопрос «Как отразилась пандемия на ваш Бизнес?» стал генеральный директор проектно-конструкторского конгломерата Sandvik Стефан Видинг, который заявил следующее:

«Когда в конце марта все выглядело гораздо мрачнее, мы, ожидали, что, вероятно, все будет еще хуже».