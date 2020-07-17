Симферополь, , 13:45 — REGNUM Турпоток в Крым в 2020 году может превысить цифры 2019 года. Об этом на заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации, которое состоялось в режиме видеоконференции 17 июля, заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

«Имеем тенденцию преодоления показателя 2019 года», — отметил Константинов, добавив, что в настоящее время заполняемость мест размещения составляет 95%, и бронирование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые десять дней июля в Крым въехали около 400 тыс. туристов, в июле в Крыму ждут около 1,5 млн гостей. В 2019 году турпоток в Крыму составил около 7,4 млн человек.

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