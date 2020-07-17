Уфа, , 13:44 — REGNUM Центр профессионального образования авиационного кластера госкорпорации «Ростех» планируют построить в Башкирии. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, 17 июля состоялась торжественная церемония закладки первого камня нового центра. Глава Башкирии Радий Хабиров и первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков символически запустили начало строительства. Планируется, что центр откроет свои двери в следующем году.

По словам Владимира Артякова, этот центр станет первой кузницей кадров госкорпорации в России. Открытие подобных центров планируется и в других городах, в которых у госкорпорации открыты крупные производства. На этот образовательный проект будет выделено 2,4 млрд рублей.

Отмечается, что в центре будут готовить специалистов по специальностям «Обработка металлов» и «Мехатроника». Планируется, что специалисты будут готовится и для других предприятий «Ростеха». Ежегодно в центре смогут пройти переподготовку и обучение порядка двух тысяч человек. Педагоги уже прошли повышение квалификации в Германии.

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