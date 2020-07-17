Москва, , 13:35 — REGNUM Решение министров ОПЕК+ установить с 1 августа новые квоты сокращения добычи нефти на совокупном уровне в 7,7 млн баррелей в сутки, вместо принятых с мая более масштабных сокращений на 9,7 млн баррелей в сутки, вызвано пока не столько собственной убеждённостью стран-экспортёров, что мировой спрос заметно вырастет, сколько всё-таки стремлением убедить «упрямые и сомневающиеся» рынки, будто ОПЕК+ действительно сама убеждена в скором приросте спроса. И что именно поэтому экспортёры заблаговременно делают первые шаги по наращиванию производства. Об этом сообщил ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

По его словам, сработает ли этот трюк на практике, то есть надолго ли хватит «гипноза» саудовского принца Мухаммеда бин Салмана и других ярких хедлайнеров ОПЕК+, мы по-настоящему поймём только на следующей неделе. Самая первая реакция нефтетрейдеров была благожелательной, непосредственно в ответ на обнародованное решение ОПЕК+ котировки Brent не опускались, а наоборот, поднимались в моменте на 60 центов почти до уровня в $44 за баррель, и затем держались выше $43,3 практически весь вчерашний день.

Эксперт отметил, что биржам также по душе пришлась информация, что страны, недовыполнившие обязательства по сокращению, согласились это сделать до конца сентября, а таким образом фактически объёмы добычи могут прирасти скромнее. Помогла и статистика из США по запасам сырой нефти из США, которые на этой неделе неожиданно упали на 7,5 млн баррелей, хотя в целом за последние 10 недель не успели заметно ни убавиться, ни прибавиться, а только демонстрируют от недели к неделе заметную волатильность.

Однако, добавил Пушкарёв, к сегодняшнему дню оптимистичный импульс в движении оказался несколько утерян, и цены Brent опустились ниже $43 за баррель. Так что вопрос о дальнейшем характере движения, очевидно, дадут ближайшие несколько часов или же первые часы работы американских бирж. Если область поддержки, располагающаяся в нешироком диапазоне от $42,5 до $43 за баррель по Brent удержится, сохранится как поддержка, и цены сумеют оттолкнуться от неё вверх, то нефть создаст неплохой задел для новой попытки пройти вверх через летние пики в районе $44 за баррель. Но если цены пройдут сегодня ниже $42,5, то это может спровоцировать как минимум локальную волну распродаж на волне и снятия прибыли с предыдущего роста, и неуверенности рынка в новых ожиданиях.