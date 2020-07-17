Москва, , 13:39 — REGNUM Количество российских регионов с дефицитом бюджета выросло вдвое с 2019 года, а сумма накопленного дефицита увеличилась более чем в десять раз. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на данные Федерального казначейства.

Дефицит нарастила пандемия коронавируса, отмечает издание, при этом эксперты ожидают разрастания кризиса. В апреле и мае дефицит образовался в 37 регионах России, в первом квартале их было в три раза меньше. По итогам пяти месяцев года дефицитны бюджеты каждого четвёртого региона.

В 2018 и 2019 годах дефицит наблюдался в 11 регионах, в прошлом году он достигал суммарно 13,9 млрд рублей. Теперь таких регионов 22, суммарный дефицит — 147 млрд рублей.

При этом в Москве расходы превысили доходы на 83 млрд рублей, в Московской области — на 25 млрд рублей, в Татарии — на 16 млрд рублей. Дефицит бюджета в Свердловской и Архангельской областях — 7 и 3 млрд рублей соответственно.