Москва, , 13:17 — REGNUM Количество оформленных договоров по госпрограмме льготного кредитования жилья в июне 2020 года выросло практически вдвое. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

Ставка ипотеки по таким договорам составляет 6,5% и менее.

В июне московское управление Росреестра зарегистрировало 1231 договор, из которых 1173 договора участия в долевом строительстве и 55 соглашений об уступке права по таким договорам, а также три права собственности.

По сравнению с маем, число договоров выросло в 1,8 раза. А за весь период действия госпрограммы заключено 1915 льготных ипотечных договоров.

«Судя по статистике июня, эта мера простимулировала спрос на первичном и ипотечном рынках жилья», — прокомментировал руководитель управления Игорь Майданов.