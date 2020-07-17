Тбилиси, , 13:16 — REGNUM Регулярные авиарейсы между Тбилиси и Мюнхеном возобновят с 2 августа. Объявление об этом 17 июля было размещено на сайте Агентства гражданской авиации Грузии.

«Авиакомпания Lufthansa возобновит регулярные рейсы в Грузию. Технические переговоры между Агентством гражданской авиации, министерством экономики и устойчивого развития и авиакомпанией уже завершены», — говорится в объявлении.

В нем сообщается, что полеты из Мюнхена в Тбилиси будут осуществляться по четвергам и воскресеньям, а по обратному маршруту — по понедельникам и пятницам.

Напомним, о том, что в Грузию в период пандемии коронавируса могут въезжать граждане Германии, Франции, Эстонии, Литвы и Латвии, Тбилиси объявил 8 июля. Для этого им нужно прибыть в страну на прямом рейсе. Пока еще Грузия не восстановила авиасообщений ни с одной страной.

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