Новосибирск, , 13:13 — REGNUM ТОСЭР «Горный» в Тогучинском районе Новосибирской области становится все более привлекательной площадкой для инвесторов. Газификация территории открывает для них новые возможности, заявил Губернатор региона Андрей Травников во время рабочей поездки в район.

Андрей Травников: газификация ТОСЭР «Горный» открывает новые возможности для инвесторов Nso.ru

«Сегодня проводится большая, нужная работа по газификации — только за последние пять лет, период работы текущего созыва депутатов Законодательного собрания, больше чем на треть увеличилось число домов в Новосибирской области, которые получили газ — если в 2016 году их было чуть больше 90 тысяч, то за последнюю пятилетку прибавили на 35 тысяч — у нас больше 120 тысяч домов с газом на территории сельских районов. Но мы понимаем, что это только треть от потребности. Впереди ещё большая работа», — подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Глава региона поблагодарил «Газпром» за реализацию проекта: объект был построен в рамках программы синхронизации.

«Нам предстоит большая работа — газификация котельных, перевод их на газ. Кроме этот газификация, подключение домовладений», — отметил Губернатор Андрей Травников.

Напомним, что дорожная карта совместного проекта Новосибирской области и ПАО «Газпром», включающая, в том числе, и газификацию рабочего посёлка Горный, получившего статус ТОСЭР, была подписана на Петербургском Международном газовом форуме в 2018 году.

Межпоселковый газопровод высокого давления протяжённостью почти 40 километров — от газораспределительной станции «Заря» до рабочего посёлка Горный — ввели в эксплуатацию в Тогучинском районе в начале этого года. Благодаря новому объекту были созданы условия для газификации трёх населенных пунктов: сёл Буготак и Льниха, рабочего посёлка — а с недавнего времени — ТОСЭР Горный. Техническую возможность газификации в совокупности получили 1800 домовладений (р. п. Горный — 900, с. Буготак — 700 и с. Льниха — 200). Новый газопровод не только обеспечивает условия для газификации почти двух тысяч домовладений, шести котельных и ряда объектов социальной инфраструктуры района. Это ещё и новые возможности для развития территории опережающего социально-экономического развития «Горный», для привлечения сюда инвесторов.

«Горный — эта территория, где сочетаются приоритеты для газификации. Это и точки роста, там, где ожидается создание новых предприятий, новых рабочих мест. Это территория опережающего развития, здесь много уже готовых промышленных проектов, которые ожидают газа, для того, чтобы развернуть свое производство. Это газификация домовладений», — отметил Губернатор Андрей Травников.

«Тогучинский район показывает очень хороший пример, такой, как газификация посёлка Горный. Газ — это жизнь, это развитие, это новые условия. Нам нужно помочь людям, которым нужно присоединяться к газу, потому, что невозможно бабушке подсоединиться за огромные, большие деньги. Думаю, будем это решать. Развитие сельских территорий включает очень многое, очень хорошая, уникальная программа. Наша задача — помочь районам войти в эти программы», — считает Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Сегодня «Горный» — самая «молодая» площадка в Новосибирской области, на которой Правительство региона создает комфортный для инвесторов климат. Посёлок Горный получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 12 апреля 2019 года. Сегодня резиденты ТОСЭР, кроме налоговых льгот, получают и широкий набор преференций: от строительства инфраструктуры — за счёт регионального и федерального бюджетов, — до льготного лизинга оборудования. В ноябре прошлого года на заседании Совета по инвестициям при Губернаторе Новосибирской области была одобрена заявка первого резидента — ООО «Диабаз». А уже в декабре Минэкономразвития РФ включило компанию в качестве резидента ТОСЭР «Горный» в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований РФ.

Во время рабочей поездки в Тогучинский район Губернатор ознакомился с ходом реализации инвестпроекта первого резидента ТОСЭР «Горный» и обсудил перспективы дальнейшего развития площадки.

«Нам предстоит развивать мощности по электроснабжению, увеличивать мощности по газоснабжению инвесторов, и в будущем развивать сеть автомобильных дорог ТОСЭР. Это все мы будем делать, проект чрезвычайно важный для жителей Горного», — подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Справка: в соответствии с бизнес-планом, ООО «Диабаз» планирует реализовать на территории р. п. Горный Тогучинского района инвестиционный проект «Развитие производства диабазовой муки» (кислотоупорного порошка).

Диабазовая мука используется предприятиями химической промышленности, чёрной и цветной металлургии, энергетики, пищевой промышленности, агропромышленного сектора. На основе произведенной диабазовой муки компания планирует выпуск кислотоупорного клея, химически стойких штукатурных замазок, химически стойкого бетона. Такие смеси в России сегодня нигде не производятся. В перспективе «Диабаз» также планирует создать лабораторию для контроля качества входного сырья и произведенной продукции.

Общий объем инвестиций проекта составит порядка 14 млн рублей, будет создано около 14 новых рабочих мест.

Сегодня «Диабаз» уже производит продукцию на арендованных площадях. За первое полугодие 2020 года было изготовлено 977,2 тонны продукции. Это диабазная мука, полимерсиликатный кислотоупорный клей, штукатурная кислотоупорная смесь.

Работу по поиску, привлечению инвесторов ведут министерство экономического развития Новосибирской области и Агентство инвестиционного развития НСО.

Постановлениями правительства РФ в Новосибирской области созданы две территории опережающего социально-экономического развития — ТОСЭР «Линёво» в 2018 году и ТОСЭР «Горный» в 2019-м. С момента создания ТОСЭР для их развития приняты все необходимые нормативные правовые акты, в том числе в части установления льготного налогообложения регионального и муниципального уровня для резидентов ТОСЭР. Велась работа по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для комплексного обеспечения инвестиционных площадок; привлечению инвесторов.