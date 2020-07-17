Тбилиси, , 13:11 — REGNUM Все старые, так называемые «желтые» автобусы, которые были закуплены для Тбилиси в период правления «Единого национального движения» и давно устарели, мэрия Тбилиси до конца года заменит новыми, экологически чистыми автобусами типа «Евро-6». Об этом на презентации транспортной политики 17 июля заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Главной целью столичной власти он назвал обеспечение доступности автобусной сети для населения и полное обновление автобусного парка.

«Конкретные шаги в этом направлении уже сделаны, обновление автобусного парка уже начато, процесс продолжается, и к концу года мы заменим все желтые автобусы на совершенно новые автобусы типа Евро-6», — заявил Каладзе.

Еще одним направлением транспортной политики мэрии он назвал уменьшение пробок и понижение уровня загрязнения воздуха.

«Это серьезные проблемы для столицы, которые можно решить обновлением транспортного парка. Но один этот компонент не сможет урегулировать нынешнюю экологическую ситуацию, и для этого мы запланировали целый ряд мероприятий: обновление-реабилитация парков и скверов и создание новых парков, урегулирование строительной сферы, что позволит максимально понизить уровень загрязнения воздуха», — заявил Каладзе.

По его словам, при осуществлении всех инфраструктурных проектов, мэрия столицы строго соблюдает все рекомендации местных и иностранных экспертов, неправительственных организаций. А приоритет отдает движению общественного транспорта и передвижению пешеходов. Примером такого подхода к инфраструктурным проектам мэр назвал реабилитированные проспект Чавчавадзе, улицы Костава и Шартава.

Отметим, что проблемы с движением общественного транспорта, а особенно с передвижением по улицам пешеходов остро стоят в самом центре города — в том числе на узких улочках, прилегающих к центральному проспекту столицы — Руставели. Тротуары этих улочек целиком заняты припаркованными здесь автомобилями, а проезжая часть загружена интенсивным движением частного и общественного транспорта. Пешеходам же остается лишь лавировать между стоящими на тротуарах и движущимися по проезжей части автомобилями, автобусами и микроавтобусами.