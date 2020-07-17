Москва, , 13:10 — REGNUM С января по май 2020 года больше всего продаж машин А-класса (мини-класса) в России было в Москве. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего в отчётный период в российской столице был перепродан 1581 автомобиль А-сегмента. Таким образом объем перепродаж данных авто упал на 20% к прошлогоднему периоду.

На втором месте по количеству проданных на вторичном рынке автомобилей мини-класса находится Краснодарский край. Там за первые пять месяцев нынешнего года было перепродано 1574 экземпляра авто А-класса. Это на 32% меньше, чем год назад. Тройку лидеров регионального рейтинга замыкает Подмосковье. Здесь машины А-класса были перепроданы 1305 раз, что на 25% меньше, чем в прошлом году.

На четвёртом и пятом местах регионального рейтинга разместились соответственно Ростовская область (1196 ед.; — 20%) и Свердловская область (1081 ед.; — 10%).

Напомним, по итогам первых пяти месяцев текущего года перепродажи в Е-сегменте (бизнес-класс) на авторынке РФ составили 81 224 единицы — на 17% меньше, чем год назад.

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