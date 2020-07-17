Воронеж, , 13:07 — REGNUM Первый миллион тонн зерна собрали в Воронежской области на 17 июля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Несмотря на небольшое запоздание, к середине лета воронежские аграрии вышли на темпы уборки урожая уровня прошлого года», — уточнили в департаменте аграрной политики области.

В настоящее время к уборочной кампании приступили предприятия и хозяйства всех 32 районов области. Ведётся уборка ранних зерновых: озимой и яровой пшеницы, озимой ржи, ячменя, а также зернобобовых. Средняя урожайность составляет 36,8 ц/га — на 3 ц/га выше, чем в 2019 году. По данным департамента аграрной политики области, 98% посевов озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Ранние зерновые в регионе планируется полностью убрать до конца июля, в августе стартует уборка поздних зерновых и зернобобовых: проса, овса, сои, нута, кукурузы.

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