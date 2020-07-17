Архангельск, , 13:01 — REGNUM С наступлением лета представители малого бизнеса Архангельской области стали активнее искать работников. Как рассказала ИА REGNUM руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Ирина Жильникова, самый высокий спрос сохраняется на менеджеров по продажам.

«Сейчас мы наблюдаем очень медленный откат к докризисной ситуации на рынке труда в регионе. В июне архангельские работодатели разместили на 34% больше вариантов для трудоустройства специалистов из разных профессиональных областей, чем в мае текущего года, однако о быстрой стабилизации говорить не приходится — любые сравнения с показателями июня 2019 года пока далеки от оптимистичных, — рассказала она. — Компании разного масштаба сейчас просчитывают варианты развития бизнеса в новых реалиях. Часть работодателей возобновила наем новых сотрудников, и представители малого и среднего бизнеса — не исключение. Как показывает практика, в сегменте малого и среднего бизнеса активнее всего ведут себя компании из отраслей ИТ, строительства и недвижимости, розничной торговли, самый высокий спрос сохраняется на менеджеров по продажам и по работе с клиентами, бухгалтеров, торговых представителей и продавцов-консультантов».

В целом, с марта по июнь представители малого бизнеса разместили на hh.ru более 1 195 вакансий, из них почти 450 предложений о работе были открыты в июне, таким образом, на одного такого работодателя в среднем приходилось 2 вакансии.

Так же за первый месяц лета выросла активность компаний из сегмента среднего бизнеса и частных предпринимателей — на 22% и на 137% к маю 2020 года соответственно. Если сравнивать с показателями июня 2019 года, число вакансий от средних предприятий в июне выросло на 29%, а рынок вариантов занятости от частных предпринимателей увеличился на 50% год к году.

В абсолютных цифрах количество предложений о работе в среднем бизнесе за последние четыре месяца на hh.ru в Архангельской области превысило 550 штук. В результате одна компания из сегмента среднего бизнеса разместила в июне в среднем 3,7 вакансии, среди частников этот показатель оказался равен 1,4.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области на фоне пандемии резко выросло число безработных. По данным на 1 июня, работу в области ищут более 21 тысячи человек, из них почти 18 тысяч имеют статус безработных.