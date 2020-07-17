Москва, 17 июля 2020, 12:57 — REGNUM Нельзя однозначно утверждать, что снижение ключевой ставки Банка России приведёт к снижению ставок по банковским кредитам и депозитам, считает независимый финансовый аналитик Михаил Хромов. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Как пояснил аналитик, в марте-апреле 2020 года банки поднимали депозитные ставки, несмотря на стабильную в марте и снизившуюся в апреле ключевую ставку. Напротив, майское снижение ставок по ипотечным кредитам в основном обусловлено стартом господдержки жилищного кредитования.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина, снижение ключевой ставки будет постепенным, поскольку значительная часть пространства для смягчения денежно-кредитной политики уже использована.
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