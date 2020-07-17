Москва, , 12:57 — REGNUM Нельзя однозначно утверждать, что снижение ключевой ставки Банка России приведёт к снижению ставок по банковским кредитам и депозитам, считает независимый финансовый аналитик Михаил Хромов. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Ключевая ставка является далеко не единственным фактором, определяющим цену денег в экономике. Кредитные и депозитные ставки больше отражают состояние спроса на соответствующие финансовые продукты. Так, банки могут повышать ставки по депозитам, если хотят привлечь больше средств вкладчиков или остановить отток депозитов. На кредитные ставки влияют оцениваемые банками риски невозврата кредитов заёмщиками. Поэтому однозначно утверждать, что снижение ключевой ставки приведёт к снижению ставок по банковским кредитам и депозитам нельзя», — сказал Хромов.

Как пояснил аналитик, в марте-апреле 2020 года банки поднимали депозитные ставки, несмотря на стабильную в марте и снизившуюся в апреле ключевую ставку. Напротив, майское снижение ставок по ипотечным кредитам в основном обусловлено стартом господдержки жилищного кредитования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина, снижение ключевой ставки будет постепенным, поскольку значительная часть пространства для смягчения денежно-кредитной политики уже использована.

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