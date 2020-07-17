Москва, , 12:55 — REGNUM При определении уровня ключевой ставки для Банка России основным ориентиром остаётся уровень инфляции и соответствующий ему уровень реальной ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июля заявил независимый финансовый аналитик Михаил Хромов.

«В настоящее время российский ИПЦ в годовом выражении составляет чуть выше 3%. Таким образом, реальная ключевая ставка сейчас составляет чуть больше 1%. Кроме того, Банк России ориентируется и на мировой уровень реальной учётной ставки, которая составляет сейчас где-то порядка 0,5%. Это даёт около 0,5% потенциала снижения нашей ключевой ставки — при условии, что инфляция не вырастет, — сказал Хромов. — Но риск значительного роста инфляции в настоящий момент минимален. В любом случае, ключевая ставка вряд ли будет понижена до текущего уровня годовой инфляции, который можно считать нижним пределом для ключевой ставки».

Напомним, как сообщалось ранее, зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Центральный банк РФ в дальнейшем будет снижать ключевую ставку более постепенно.

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