Анкара, , 12:53 — REGNUM Газопровод «Турецкий поток» отвечает потребностям и требованиям стран региона. Об этом 17 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатическом корпусе Турции.

Дипломат прокомментировал планы США по введению санкций в отношении «Северного потока —2» и «Турецкого потока». «Мы не считаем правильным, что [США] подобным образом вмешиваются в дела соответствующих стран», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что санкции США не могут сорвать российско-европейские энергетических проекты, но могут задержать сроки реализации проектов.

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