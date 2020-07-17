Берлин, , 12:51 — REGNUM С января по июнь 2020 года по всему миру был продан 17 641 экземпляр Audi e-Tron, что превосходит прошлогодний результат на 86,8%. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

Таким образом, Audi e-Tron стал лидером по реализации среди электрокаров в своем классе. Самые большие продажи электрокара зафиксированы в Норвегии. Здесь на долю этого авто приходится 92% от всех продаж машин бренда.

В компании отмечают также рост продаж Audi e-Tron в ряде стран: Исландия (93%), Швеция (12%) и Израиль (14%). Также значительно выросли продажи модели в США — на более чем 50%.

Ранее стало известно, что компания Audi совместно с китайской компанией SAIC Motor планирует начать в Китае сборку лифтбека A7L.

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