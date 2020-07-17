Уфа, , 12:50 — REGNUM Крупнейший в России центр по производству узлов для вертолётных двигателей открылся в Башкирии. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, центр по производству данных изделий открылся 17 июля на базе моторостроительного производственного объединения в Уфе. Производство оснащено современным оборудованием и организовано по бережливому принципу. В нем также установлены станки с числовым программным управлением, а также уникальное оборудование для пайки и сварки. Согласно проекту, центр сможет выпускать в год 350 моторокомплектов.

По словам первого заместителя генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова, на новом производстве впервые в холдинге будут применять штрих-коды. Благодаря этому можно будет отслеживать движение деталей. Предполагается, что это может повысить производительность центра.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, Уфимское моторостроительное производственное объединение является флагманом развития экономики и промышленности Башкирии, хотя еще год назад здесь стояли пустые цеха. Поэтому расширение производства предприятия является очень радостным событием.

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