Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Петербургское управление ФАС проверяет, не завышает ли тарифы Западный скоростной диаметр. Об этом ИА REGNUM сообщили антимонопольщики.

Петербуржцы завалили ведомство жалобами, теперь приходится проверять процедуру формирования тарифов АО «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) и ООО «Магистраль Северной столицы» (МСС).

До 28 июля компании должны предоставить антимонопольщикам документы, на основании которых МСС устанавливает плату на ЗСД с разбивкой на зоны участков проездов, а также письменное обоснование причин повышения платы за проезд на участках в 2020 году.

В зависимости от полученных ответов УФАС решит, что делать.

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Как писало ИА REGNUM, петербуржцы были в шоке от повысившихся цен на проезд по ЗСД, припомнили концессионеру все огрехи асфальта, пробки, проблемы с освещением, а также и тот факт, что компания ежегодно получает с налогоплательщиков еще примерно по 4 млрд «недополученной прибыли» по соглашению с городом.

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Новые тарифы вступили в силу с 18 января 2020 года, причем обещалось, что повышение составит в среднем 16%, но в итоге горожане обвинили ЗСД в «обмане»: проезд за наличные подорожал примерно в 1,5 раза, по транспондеру же на некоторых участках повышение оказалось почти двукратным.

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