Москва, , 12:42 — REGNUM Минэкономразвития прогнозирует отложенный негативный эффект в сфере работы предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

«В настоящее время пока не отрицательной динамики. Мы увидим, скорее всего, отложенный негативный эффект в третьем и четвертом квартале. На текущий момент можно констатировать, что резкого роста числа закрывающихся компаний не зафиксировано», — заявила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшенкова в ходе заседания совета президиума законодателей РФ в Совфеде.

По ее словам, согласно данным реестра МСП по состоянию на 10 января 2020 года прекратили деятельность 71 тыс. предприятий, в мае 65 тыс., а в сопоставимые периоды 2019 года — 73 тыс. и 54 тыс.

При этом, продолжила замминистра, очевидным видится снижение числа вновь зарегистрированных субъектов МСП.