Москва, 17 июля 2020, 12:41 — REGNUM Проведение в РФ деноминации будет означать и большое количество организационной работы, где переписывание ценников — лишь меньшее из зол, считает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Колмаков. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя общественную дискуссию о необходимости проведения в РФ деноминации.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колмаков отметил, что экономических предпосылок для проведения в РФ деноминации не просматривается.
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