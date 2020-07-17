Москва, , 12:41 — REGNUM Проведение в РФ деноминации будет означать и большое количество организационной работы, где переписывание ценников — лишь меньшее из зол, считает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Колмаков. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя общественную дискуссию о необходимости проведения в РФ деноминации.

«Расходы на проведение деноминации будут немалыми. Это не только эмиссия новых денежных знаков (нагрузка на оборот монет возрастёт, значит, их потребуется больше, а их чеканка дороже), но и большое количество организационной работы, где переписывание ценников — лишь меньшее из зол, — сказал Колмаков. — Необходимо будет внести изменения в большое количество нормативно-правовых актов, документов стратегического планирования, решить задачи технической сопоставимости статистических индикаторов и, например, индекса Мосбиржи, которые тоже сократятся в 100 раз».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колмаков отметил, что экономических предпосылок для проведения в РФ деноминации не просматривается.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ не нашли экономических предпосылок для проведения деноминации

Читайте развитие сюжета: Экономист: последствия деноминации в РФ будут в основном негативными