Москва, , 12:40 — REGNUM Банк России разработал рекомендации по ответственному инвестированию для институциональных инвесторов — таких как банки, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, акционерные инвестфонды и доверительные управляющие соответствующими активами. Об этом сообщается 17 июля на сайте Центрального банка.

В частности, Банк России порекомендовал инвесторам при схожих финансовых показателях ориентироваться на те компании, которые отличаются ответственным отношением к экологии, вниманием к развитию человеческого капитала и высоким качеством корпоративного управления в целом, что включает налаженные взаимоотношения с местными сообществами в регионах, где фирма развернула свою деятельность.

Кроме того, Банк России рекомендует инвесторам активнее использовать свои корпоративные права, избегать конфликт интересов, а также разрабатывать и публиковать политику взаимодействия с эмитентами финансовых активов.

Соответствующим институциональным инвесторам рекомендовано раскрывать информацию о своей приверженности принципам ответственного инвестирования.

Следование рекомендациям носит добровольный характер, однако в Банке России рассчитывают, что они помогут инвесторам повысить надёжность и доходность инвестиций для своих клиентов, в то же время способствуя устойчивому развитию российских компаний.

С полным текстом о рекомендациях по реализации принципов ответственности инвестирования можно ознакомиться на сайте Банка России.