Москва, 17 июля 2020, 12:37 — REGNUM Очевидных выгод от проведения в РФ деноминации не просматривается, считает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Колмаков. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который положительно оценил предложение о проведении в РФ деноминации.
Кроме того, Колмаков отметил, что хотя недавний опыт белорусской деноминации выглядит успешным, однако стартовала она с гиперинфляции и закончилась жёстким госрегулированием цен, а у этого есть свои негативные последствия.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее социолог Борис Кагарлицкий заявил, что деноминация не решит в РФ никаких экономических проблем.
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