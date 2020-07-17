Москва, , 12:37 — REGNUM Очевидных выгод от проведения в РФ деноминации не просматривается, считает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Колмаков. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который положительно оценил предложение о проведении в РФ деноминации.

«Экономических предпосылок для проведения деноминации сегодня нет, очевидных выгод от этого тоже не усматривается, — сказал Колмаков. — Надо понимать, что деноминация — не самоцель, а необходимость её проведения может определяться неудобством ценников (так называемый потребительский мотив) или высокой оборачиваемостью денежных знаков, что обусловливает высокие расходы на поддержание денежного обращения и растущие инфляционные ожидания, толкающие цены дальше вверх по экспоненте. Ничего такого в России пока нет и не предвидится».

Кроме того, Колмаков отметил, что хотя недавний опыт белорусской деноминации выглядит успешным, однако стартовала она с гиперинфляции и закончилась жёстким госрегулированием цен, а у этого есть свои негативные последствия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее социолог Борис Кагарлицкий заявил, что деноминация не решит в РФ никаких экономических проблем.

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