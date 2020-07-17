Минск, , 12:40 — REGNUM Переговоры между Россией и Белоруссией о снижении цены на российский газ для белорусской стороны в 2020 и 2021 годах продолжаются. Об этом 17 июля сообщил журналистам министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в кулуарах заседания Евразийского межправительственного совета в Минске.

«Вопрос есть, переговоры продолжаются (по цене на газ в текущем году)», — заявил Каранкевич.

Также он указал, что в настоящее время в ходе переговоров обсуждается цена на российский газ для Белоруссии в 2021 году, и эти переговоры будут вестись и дальше.

Кроме этого, глава минэнерго Белоруссии уточнил, что цена, которую обсуждают в ходе переговоров, должна быть конкурентоспособной «и в первую очередь для наших субъектов хозяйствования».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мушистин прибыл в столицу Белоруссии, где сегодня, 17 июля, примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.