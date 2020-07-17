Сеул, , 12:28 — REGNUM Несколько иностранных и отечественных производителей отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Согласно опубликованным данным, речь идёт об автомобилях BMW, Mercedes-Benz, Renault Samsung, Kia, Hyundai, Toyota, Peugeot. Всего будет отозвано 34 268 автомобилей 23 моделей.

Известно, что производители устранят проблемы на месте с топливными трубками в автомобилях Renault Samsung XM3 TCe 260 и Master LAF23-DN, с генератором в автомобилях KIA Carnival (YP) и редуктором в KIA Soul (PS EV), с подушками безопасности в Hyundai Avente и сцеплением в Hyundai Universe (PY), с программным обеспечением в Toyota Prius, с проводкой в Peugeot 508 2.0 BlueHDi, после чего вернут транспортные средства владельцам.

В случае самостоятельного ремонта компании обязуются возместить затраченные средства на ремонт.