Москва, 17 июля 2020, 12:23 — REGNUM Экономическая ситуация, которая сложилась в РФ в настоящее время, хоть и похожа на кризис 2008 года, но всё-таки имеет существенное отличие, считает доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Росстате отметили, что карантинные меры из-за пандемии коронавируса, включая ограничение работы предприятий и организаций в ряде отраслей и сегментов экономики, продолжают влиять на экономическую активность в стране. В ряде сегментов экономики значительная часть производств пока не смогла нарастить выпуск своей продукции.
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