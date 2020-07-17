Москва, , 12:23 — REGNUM Экономическая ситуация, которая сложилась в РФ в настоящее время, хоть и похожа на кризис 2008 года, но всё-таки имеет существенное отличие, считает доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Нынешняя ситуация хоть и похожа на кризис 2008 года, но всё-таки имеет существенное отличие, — сказал он. — Тогда беда пришла нежданно, а сейчас мы относительно были к этому готовы и пошли на ограничительные меры сознательно. Конечно, значительная часть промышленности останавливалась, и с точки зрения социально-экономической ситуации это плохо. Обратно, как известно, механизмы запускаются долго и болезненно. Но, скорее всего, самое худшее уже позади. На второй квартал 2020 года пришлось самое тяжёлое бремя кризиса для российской промышленности, второе полугодие будет характеризоваться тенденциями к улучшению ситуации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Росстате отметили, что карантинные меры из-за пандемии коронавируса, включая ограничение работы предприятий и организаций в ряде отраслей и сегментов экономики, продолжают влиять на экономическую активность в стране. В ряде сегментов экономики значительная часть производств пока не смогла нарастить выпуск своей продукции.

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