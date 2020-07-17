Москва, , 12:21 — REGNUM В результате пандемии коронавируса российская промышленность пострадала неравномерно, считает доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.

«Коронавирус нанёс удары по всем секторам экономики, не обошёл он, конечно, и промышленное производство. Однако российская промышленность пострадала неравномерно. Например, отрасли, связанные с производством товаров длительного пользования, пострадали гораздо сильнее, — отметил Каленов. — Это автопроизводители, производители ювелирных украшений, мебели, бытовых приборов. Такая ситуация обусловлена их сверхчувствительностью к динамике доходов населения, дополнительно усиленной карантинными мерами. В меньшей степени пострадали производители пищевых продуктов, бумаги и химическое производство, что объясняется устойчивым спросом».

А некоторые отрасли, как пояснил экономист, даже смогли увеличить свои объёмы производства — это производители лекарственных средств и медицинских приборов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что восстановительный рост экономики РФ не обеспечит выхода на нормальные темпы промышленного роста.

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