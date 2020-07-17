Москва, 17 июля 2020, 12:21 — REGNUM В результате пандемии коронавируса российская промышленность пострадала неравномерно, считает доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
А некоторые отрасли, как пояснил экономист, даже смогли увеличить свои объёмы производства — это производители лекарственных средств и медицинских приборов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что восстановительный рост экономики РФ не обеспечит выхода на нормальные темпы промышленного роста.
Читайте ранее в этом сюжете: Доля обрабатывающей промышленности в экономике РФ упала на 30% – мнение
Читайте развитие сюжета: Второй квартал 2020 года назвали самым тяжёлым для промышленности РФ