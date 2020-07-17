Москва, , 12:21 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила сформировать базу модельных нормативно-правовых актов в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

«Меры поддержки бизнеса подкреплены и региональным нормативно-правовым регулированием. Как правило, это нормативно-правовые акты высокого качества, которые можно рассматривать как модельные — брать за основу и «перекладывать» на другие регионы. Предлагаем проанализировать, обобщить и сделать доступными для всех субъектов лучшие меры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также сформировать базу модельных нормативно-правовых актов в этой сфере», — заявила Яровая в ходе заседания совета президиума законодателей РФ.

Она предложила поручить комиссии совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики совместно с АСИ проанализировать все региональные практики поддержки и организовать межрегиональный обмен опытом и в будущем провести обучение регионов.