Москва, 17 июля 2020, 12:13 — REGNUM США всё больше и больше вовлекаются в торговые войны с Китаем, что может повлечь за собой глобальный экономический коллапс всех торговых цепочек между странами, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом она сообщила 17 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что РФ сократила свои вложения в ценные бумаги США, а также рассуждая о том, ценные бумаги каких государств могли бы в данном ситуации выступить в качестве альтернативы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в апреле по сравнению с мартом этого года Россия нарастила объём вложений в облигации США на 80% — с $3,85 млрд до $6,85.
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