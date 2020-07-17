Москва, , 12:13 — REGNUM США всё больше и больше вовлекаются в торговые войны с Китаем, что может повлечь за собой глобальный экономический коллапс всех торговых цепочек между странами, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом она сообщила 17 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что РФ сократила свои вложения в ценные бумаги США, а также рассуждая о том, ценные бумаги каких государств могли бы в данном ситуации выступить в качестве альтернативы.

«США всё больше и больше становятся вовлечены в торговые войны с Китаем, что может повлечь за собой глобальный экономический коллапс всех торговых цепочек между странами, — отметила Новикова. — На данный момент можно было бы и не рассматривать другие рынки с точки зрения вложений в облигации (слишком рискованно), а точечно изучать производственные проекты с возможностью инвестиций в них с последующим получением прибыли. Например, таким рынком может стать Индия, а также бывшие страны СНГ, где вовлечённость иностранного капитала пока не выглядит такой значительной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в апреле по сравнению с мартом этого года Россия нарастила объём вложений в облигации США на 80% — с $3,85 млрд до $6,85.

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