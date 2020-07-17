Москва, , 12:05 — REGNUM Властям РФ следует сконцентрироваться на внутреннем развитии страны, используя для этого дополнительные государственные инвестиции, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом она сообщила корреспонденту ИА REGNUM 17 июля, комментируя новость о том, что Россия сократила вложения в ценные бумаги США почти на 1,5 млрд долларов.

«Действительно, Россия вновь сократила вложения в ценные бумаги США, что является одной из основополагающих задач нашей страны, но для США данное сокращение практически ничего не значит, — отметила экономист. — Основными кредиторами США на сегодняшний день являются Китай (18,4%), Япония (16,4%), Бразилия (5,1%), Ирландия (4,6%) и Великобритания (4,3%). В связи с этим наши вложения в американские облигации являются в большей степени средством получения дополнительной прибыли для российского бюджета, чем служат поддержкой американскому».

Тем не менее, как пояснила Новикова, в сложившейся ситуации в мире России и дальше следует сокращать свои вложения в американскую экономику, а в большей степени сконцентрироваться на внутреннем развитии страны, для чего важно использовать дополнительные государственные инвестиции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным минфина США, размер вложений РФ в американские государственные облигации снизился с 6,85 млрд долларов до 5,39 млрд долларов в мае 2020 года по сравнению с апрелем.

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