Кампала, , 12:12 — REGNUM Африка может потерять совокупную стоимость товаров и услуг в диапазоне от $173,1 млрд до $236,7 млрд в 2020/21 финансовом году, если пандемия коронавируса продолжится и во второй половине 2020 года. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на прогноз Африканского Банка развития (АфБР).

В региональном экономическом прогнозе эксперты АфБР заявили, что в 2021 году прогнозируемые потери ВВП стран континента могут составить от $27,6 млрд до $47 млрд в худшем случае.

В банке также выразили озабоченность по поводу слабых экономических перспектив стран Африки, заявив, что реальный ВВП континента, по прогнозам, сократится на 1,7% в 2020 году, что указывает на снижение на 5,6% по сравнению с прогнозом января 2020 года до пандемии.

«Общее воздействие пандемии на социально-экономическое развитие остается неопределенным, однако степень ее воздействия на спрос и предложение, эффективность ответных мер государственной политики и сохранение поведенческих изменений, вероятно, будет продолжаться», — говорится в докладе, где также предупреждается, что пандемия уже вызвала рост инфляции, в некоторых случаях более чем на 5% в первом квартале 2020 года.

Согласно прогнозу АфБР, увеличение государственных расходов может удвоить и без того высокий бюджетный дефицит. В докладе отмечается, что в 2020 году дефицит, по прогнозам, увеличится в два раза, до 8% ВВП, в базовом сценарии и достигнет 9% в наихудшем сценарии. Увеличение дефицита станет результатом чрезмерного увеличения бюджетных расходов на связанные с пандемией затраты на здравоохранение, пособия по безработице, целевые субсидии на заработную плату, снижение налогов и отсрочки по платежам.