Москва, , 12:10 — REGNUM Лицензии на банковские операции отозваны у «Промышленно-инвестиционного банка» и банка «Кузнецкий мост», сообщает 17 июля пресс-служба Банка России.

Отмечается, что у «Проминвестбанка» лицензия отозвана по ходатайству кредитной организации. Решение об этом приняли акционеры.

«Кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — указал регулятор.

Банк «Кузнецкий мост» акционеры также решили добровольно ликвидировать. Этот банк, в отличие от первого, участвует в системе страхования вкладов.

«Проминвестбанк» занимал 236-е место в банковской системе РФ, банк «Кузнецкий мост» — 362-е место. Оба банка зарегистрированы в Москве.