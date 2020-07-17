Чита, , 11:58 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу позволяет Забайкальскому краю, в рамках ослабления ограничительных мероприятий, разрешить работу парков, скверов, пляжей и зоопарков. Как сообщает сегодня, 17 июля, пресс-служба забайкальского губернатора, неизменным условием для открытия является соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил.

«Второй этап снятия ограничений идёт в плановом темпе, скорость открытий сфер очень хорошая. Хочу сказать спасибо бизнесу за то что выполняют все предписания и рекомендации Роспотребнадзора», — сказал зампред краевого правительства Александр Бардалеев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. На 17 июля общее число выявленных носителей коронавируса достигло 3867 человек (32 за последние сутки). Из них 2996 человек (+38 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье от COVID-19 вылечились ещё 38 пациентов

Читайте развитие сюжета: В Башкирии за сутки выявили 60 случаев заражения коронавирусом